Любовь со всех ракурсов: когда мы сбрасываем "броню"

Когда начинается любовь? Что с нами в этот момент происходит? Какую роль в этом играет секс? 63-летний москвич, маркетолог и лидер движения slow food в России Виктор Майклсон решил поговорить о максимально непростой теме.



Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Начну, все-таки с дисклеймера. Когда принимаешься говорить или писать о любви, о сексе, об отношениях, тебя сразу окружают призраки: тургеневские барышни, Татьяна Ларина, Анна Каренина, на худой конец пастернаковская Лара. Романтика, вздохи при луне... У одного американского писателя прочел в пассаже – признании в любви русской литературе: "В русской литературе нет секса (читаем между строк – "который нам так надоел в Америке")". Воистину, в СССР секса нет! Да и до 1913-го года он еле-еле появлялся.

Ну и соответственно, есть железные стереотипы, передаваемые из поколения в поколение, типа "секс на первой встрече – ни-ни", ну или "всегда на первой встрече, даже если она последняя" (по принципу "назло маме наемся мусору").

Как во всем этом разобраться? Про секс скажу сразу: никогда не думаю: будет – не будет. Но перед встречей белье на кровати меняю на свежее – на всякий случай...

Но все по-порядку.



Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

В конце 1980-х мне попалась в руки отличная книжка, тогда очень популярная в англоязычном мире – The Road Less Travelled американского ученого и популяризатора M. Scott Peck. Книга во многом спорная, но очень смелая, и именно эта смелость "открыла" для меня темы любви-влюбленности-секса-отношений.

Не так давно я общался с подругой, знаменитым блогером, пишущей об отношениях, сексе, семье (ну и до кучи про шмотки и про косметику). Он спросила меня: "Витя, как ты считаешь...?" Вопрос был про секс и про отношения. Я тут же ответил. Она удивилась: "Витя, ты так быстро и так классно... Ты такой умный, или это продумано?" "Конечно, продумано", – ответил я. Добавлю: начало этому положила книга Скотта Пека.

Кажется, дисклеймер получился более чем развернутый, и можно приступать к предмету разговора.

В современном обществе мы живем, словно закованные в доспехи. Ученые называют их "межличностными барьерами". Понятно, почему: внешний мир, люди – и близкие дома, и коллеги, и просто попутчики в метро – только и думают, как ударить нас, пнуть, сделать больно... И мы вынуждены закрыться, опустить забрало... Редко мы приподнимаем забрало – разве что в кругу "своих", близких, родных. Да и там не без опаски и не без последствий. Я говорю, конечно, о психологических ушибах, травмах, синяках. О том, что снаружи не видно, но заживает дольше, чем гематомы.



Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Кому из нас не хотелось, придя домой после рабочего дня, скинуть с себя корпоративную броню, броню цивилизованного человека и походить "a naturel" – раздеться до "совсем".

Но и психологически хочется того же... Мы все время подспудно ищем того, перед кем мы могли бы полностью обнажиться, не боясь косых взглядов – ищем "вторую половинку", родного человечка, родную душу. И тут природа обязательно сыграет с нами злую шутку! Мы встретим человека, и он нам покажется тем самым... И мы не увидим ни его "чужести", но его недостатков.

Многие солидные ученые и научные школы считают влюбленность деривацией, психическим если не заболеванием, то отклонением. Но и народная мудрость отметила это: влюбляясь, мы словно бы надеваем розовые очки.

Это симпатичное психическое состояние длится обычно от 20 до 40 месяцев – многие подтвердят, что два-три года – это нормальный срок для полного цикла отношений.

Ну а секс? Где его роль тут? Ну конечно же, сняв ментальные, психологические доспехи, нам хочется и раздеться догола, кожу к коже, быть внутри своей второй половинки. Нам хочется не стесняться – совсем-совсем – своего тела, своего запаха, своих несовершенств. И не раздевшись, этого достигнуть нельзя!



Фото: ТАСС/Павел Головкин

Я замечал: чем сильнее влюбленность, тем более "детским" получается секс. Техники, позы, потенция и прочее уходят на второй план, мы часами целуемся, не можем отлипнуть друг от друга – нам так не хочется надевать броню, опускать забрало. Мы неосторожно начинаем строить совместные планы – хорошо, если каникул, а то и детей и совместного проживания. По молодости достаточно быстро женимся... Мы в эйфории, и уже неважно, насколько прекрасен эстетически, физически предмет нашей влюбленности. "Он(а) – мой(моя)! Это то, что я искал(а) всю жизнь!"

Вы встречаетесь часто, как только можете. Занимаетесь сексом, чтобы снова и снова подтвердить вашу близость, обезоруженность. Вы глупеете – это часть синдрома влюбленности. Нарушается режим питания, сна... Явная деривация, к бабке не ходи! И вы не хотите, чтобы это состояние прошло ("Остановись, мгновенье, ты прекрасно!" – лучше, чем Гёте, не скажешь). Вы придумываете романтические ужины, ванны с шампанским, комнаты или гостиничные номера, усыпанные розовыми лепестками – все для того, чтобы вернуть то самое первое состояние максимальной влюбленности, максимальной "розовости" очков.



Но время берет свое, и вскоре вы замечаете морщинки и висящие складки, вы видите, что у вас разные жизненные установки, разные вкусы, разные цели... Да, секс (если он хороший) помогает возвращать то самое состояние, но жизнь все больше разводит по разным углам. И так же, как ванна с розовыми лепестками на пятый раз уже не удивляет, так и секс становится однообразным.

И вот тут наступает момент истины. Влюбленность кончается, страсть утихает... Что дальше? Можно разбежаться (или, как более точно говорят американцы, we've just drifted apart, "мы дрейфовали в разные стороны"). Но тут возникает возможность – редкая возможность. Именно то, что мы ищем. Возможность любви, о которой я расскажу в следующий раз.