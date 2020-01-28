Психолог назвал 5 ошибок женщин в отношениях

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Психолог Александр Шахов назвал самые распространенные женские ошибки в отношениях, сообщает "Дни.ру".

Во-первых, психолог советует представительницам прекрасного пола не делать из мужчины ребенка.

"Безусловно, забота нужна каждому человеку. Но в этом мире мужчины решают свои проблемы самостоятельно. Часто женщины привносят в отношения с мужчиной чрезмерную заботу и опеку, думая, что тем самым они укрепляют отношения", – отмечает Шахов.

Во-вторых, не стоит делать из своего мужчины подружку. По мнению психолога, женщина гораздо более эмоциональнее мужчин, поэтому поток открытых эмоций от нее может поставить мужчину в тяжелое положение.



"Женщины проживают гораздо больше эмоций, чем мужчины. Плюс они гораздо ярче. Представьте себе слона и муравья – вот такое соотношение женщины к мужчине на эмоциональном уровне. Мужчины не всегда способны выдержать весь груз женских эмоций. Что делать? Ищите общение с такими же эмоциональными "великанами", как вы, – с подругами", – подчеркивает специалист.

В-третьих, важно не делать из мужчины котенка. "Обращения "котик" или "зайка" – не для мужчин. Ищите мужественные слова".

Кроме того, психолог уточняет, что, как правило, мужчинам требуется меньше объятий и ласки, чем женщинам. В таком случае специалист советует женщинам не стесняться и сказать мужчине об этом или обнять его самой.

В-четвертых, нельзя недооценивать роль секса в отношениях, говорит психолог. Шахов утверждает, что интимная близость в жизни мужчины играет главную роль.

"В повседневной жизни представителям сильного пола не доступны такие сильные эмоции, какие могут испытывать женщины, поэтому мужчины стремятся снова и снова получать их. Секс делает отношения более близкими и доверительными", – считает психолог.

И последнее. Психолог настоятельно рекомендует женщинам не додумывать. Шахов отмечает, что зачастую женщина не спрашивает у мужчины, что происходит, а предпочитает додумать все сама, что впоследствии приводит к скандалам.

"Женщина начинает придумывать страшные сказки, додумывает, и потом это все выливается в тревогу и претензии к мужчине. А мужчина не понимает, что происходит и почему его упрекают в том, чего не существует. Мужчины очень не любят подобное поведение", – заключает эксперт.

Ранее Шахов рассказал, какие основные ошибки в отношениях допускают представители сильного пола.