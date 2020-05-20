Рестораторы запустили в Сети "голый флешмоб"

Фото: facebook.com/veranda.online.grill

Персонал одного из красноярских ресторанов устроил фотосессию в полуобнаженном виде. Работники фотографировались, чтобы обратить внимание на проблемы общепита и отрасли, сообщила РИА Новости директор заведения Елизавета Кроль.

Отмечается, что, сделав снимок, сотрудники ресторана присоединилась к флешмобу под названием "Голый голод".

"Мы не хотели кого-то привлечь или потрясти устои. Ситуация в красноярском общепите на данный момент очень тяжелая. Очень многие заведения не успели перестроиться на доставку и сейчас бедствуют", – поделилась Кроль. По словам директора, на фоне ограничений в связи с коронавирусом появляется много противоречивой информации, связанной с открытием заведений.

"Нет понимания, что летний ресторан с открытой верандой – это не то же самое, что закрытое помещение", – подчеркнула Кроль.

В России выявлено 308 705 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2 972 летальных исхода, выздоровели 85 392 человека.

Ранее Роспотребнадзор предложил снимать ограничения, введенные из-за коронавируса, в три этапа.

На первом этапе можно будет гулять с детьми и заниматься спортом на открытом воздухе. Также предусмотрено возобновление работы объектов сферы торговли и услуг. Второй этап предусматривает прогулки с членами семьи, открытие объектов сферы торговли и услуг большей площади, но с ограничением одновременно обслуживаемых посетителей.

На третьем этапе начнут работать парки и скверы при соблюдении условий дистанции. Возобновят работу гостиницы и предприятия общепита без ограничений площади и числа одновременно обслуживаемых посетителей.