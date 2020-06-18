В Минздраве рассказали, ждать ли всплеск неадекватности у молодежи после изоляции

Басманный суд Москвы арестовал юношу и девушку, которые прилюдно пытались заняться сексом на Хохловской площади. Психологи считают, что это только начало: в ближайшее время можно ожидать всплеск неадекватного поведения со стороны молодежи. Разбираемся, как продолжительная самоизоляция могла повлиять на состояние молодых людей.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

"Сложно обуздать энергию"

Главный медицинский психолог Минздрава РФ, декан факультета психологии МГУ имени Ломоносова Юрий Зинченко рассказал Москве 24, что в период самоизоляции у студентов и молодежи уровень стресса и тревожности достаточно резко повысился.

"Учитывая, что некоторые негативные эмоции долго копились и не имели выхода во время самоизоляции, то у человека с недостаточным уровнем саморегуляции и самоконтроля при первой же возможности возникнет желание получить максимум эмоционального заряда. И, к сожалению, источником впечатлений не всегда становятся социально одобряемые действия", – пояснил специалист.





Юрий Зинченко главный медицинский психолог Минздрава РФ В случае с молодыми людьми, когда еще и общий эмоциональный фон не совсем стабилен, мы можем наблюдать достаточно резкие и не всегда адекватные поступки-реакции на происходящее.

Зинченко пояснил, что во время самоизоляции у молодых людей накопилось большое количество энергии, поэтому возможны "протестные формы поведения и неосознанный поиск врага, которому хочется отомстить за зря прожитые месяцы".



"Тогда социальные нормы и правила поведения могут стать как раз той мишенью, по которой, с одной стороны, очень просто ударить, а с другой – получить мгновенную сильную реакцию со стороны окружающих, стать заметными, то есть презентовать себя обществу", – подчеркнул психолог.

Однако, по его словам, такое поведение молодежи краткосрочно и нестабильно, поэтому скоро все придет в норму.





Юрий Зинченко главный медицинский психолог Минздрава РФ Особых опасений с точки зрения психологии молодежи на данный момент быть не должно. Особенно если мы говорим о московской молодежи, для которой в нашем городе организуют огромное количество досуговых, развлекательных и просветительских мероприятий. Наша общая задача сейчас – постараться переключить внимание молодых людей.

Кандидат психологических наук, доцент МГПУ Лариса Овчаренко рассказала Москве 24, что любые ограничительные меры молодежь и подростки всегда очень сложно переживают. В первую очередь потому, что им нужно держать себя в каких-то рамках, а свою энергию обуздать очень сложно, не всегда есть для этого механизмы.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

"Долго удержать энергию в каких-то рамках очень сложно, все мы знаем историю про пружину: если мы на нее долго и сильно давим, то однажды она все равно разогнется", – пояснила специалист.





Лариса Овчаренко кандидат психологических наук, доцент МГПУ Я думаю, что мы получим какие-то эпизоды такого самовыражения. Во время самоизоляции нельзя было этого делать – не было зрителя, не было возможности выразиться. А теперь эта возможность появилась, а зрителей молодежь легко найдет, потому что она демонстративна, она и должна так себя проявлять.

Психолог отметила, что подобные случаи, как на Хохловской площади, случались и раньше, но после "выхода из дома" они могут участиться.



"Вечные истории с "Ямой" и с Патриаршими прудами – сейчас мы получаем продолжение всех этих эпизодов. Наверное, можно говорить, что такие всплески будут, потому что свободу в клетке удержать невозможно. Для того чтобы выразиться, если не было возможности в социально приемлемых формах, все выливается в такие чрезмерные формы", – подчеркнула Овчаренко.

Собеседница Москвы 24 добавила, что сейчас очень важно направить энергию подростков и молодежи в нужное русло.

"Большая часть молодежи даже во время изоляции самореализовывалась. Например, мои студенты придумывали стартапы, сочиняли песни, занимались саморазвитием. Но в любой ситуации всегда будет тот, кто из понятия нормы будет выходить: как в сторону героизма, так и в сторону хулиганства", – заключила психолог.



Участница публичного секса на Хохловской площади объяснила свой поступок

Вакханалия в "Яме"

В ночь на 14 июня в так называемой "Яме" на Хохловской площади 23-летний молодой человек и 19-летняя девушка пытались заняться сексом на глазах озадаченной публики. Пикантное видео вскоре появилось во всех соцсетях. Однако затея молодых людей не осталась безнаказанной. Басманный суд арестовал девушку на трое суток, а парня – на 10. Их обвинили в мелком хулиганстве.

Разница в наказании связана с прежней судимостью 23-летнего задержанного, которая не была снята и погашена. Четыре года назад его приговорили к трем годам условно с испытательным сроком в четыре года за незаконное приобретение и хранение наркотиков. За девушкой же до истории в "Яме" никаких хвостов не тянулось.

По словам 19-летней Юлии, идея прилюдно изобразить половой акт пришла им после большого объема выпитого алкоголя.

"Ко мне он подходит и говорит – давай сделаем вот это. Я немножко подумала и сказала: "Давай". Но я не думала, что он говорит серьезно", – пояснила задержанная.





Юлия задержанная Жалеть о том, что сделано, глупо, уже ничего не изменишь. Говорить, что это хорошо, – тоже глупость. Это неадекватно, плохо, некрасиво, вульгарно, некультурно.

Молодой человек во время допроса также заявил, что никакого "негативного посыла" в их поступке не было.

"Мы были просто голые и целовались. Я был пьяный, так скажем, охмеленный красотой. У меня не было никакого негативного посыла. Мне просто перекрыло голову от алкоголя, выпитого за день", – рассказал парень.

На допросе также выяснилось, что молодые люди даже не были особо близки. По крайней мере, так заявил парень. По его словам, он просто хотел произвести на Юлию впечатление своей решительностью.

