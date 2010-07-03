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16:59

В полиции назвали "Яму" главной алкогольной язвой Москвы

город безопасность общество

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Общественное пространство "Яма" на Хохловской площади и парк "Горка" в Большом Спасоглинищевском переулка – это главные язвы Москвы, в которых чаще всего распивают незаконно проданный алкоголь. Об этом рассказал заместитель начальника шестого отдела управления охраны общественного порядка столичного управления МВД Борис Бандура.

"На территории Москвы есть две такие язвы, это "Яма" и "Горка", – цитирует его Агентство "Москва".

Представитель полиции подчеркнул, что в настоящее время в Москве проходят мероприятия по поиску и пресечению незаконной продажи алкоголя. Основная часть незаконного сбыта спиртного происходит ночью из-за того, что днем сотрудникам правоохранительных органов легче выявить подобные правонарушения.

По данным МВД Москвы, с начала года полиция выявила более 2,8 тысячи административных правонарушений, касающихся продажи, реализации и оборота алкогольной продукции. Около 2,4 тысячи человек было привлечено к ответственности за продажу алкоголя несовершеннолетним.

Ранее в Басманной межрайонной прокуратуре предложили установить ограждения и камеры вокруг "Ямы". Для охраны по выходным и праздникам хотят задействовать полицейских, а также нанять сотрудников ЧОП.

Где в Москве собираются шумные компании?

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