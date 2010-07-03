"Яму" на Хохловской площади открыли после ремонта

Амфитеатр на Хохловской площади открыли после ремонта. В префектуре Центрального административного округа столицы рассказали, что восстановительные работы понадобились из-за активного использования этой территории.
"Работали меньше недели, немного помешала погода. Территория отмыта и почищена от мусора и надписей. Отремонтированные настилы и лавочки безопасны для посетителей. Урны и светильники заменены на новые. Восстановлены покрытие terraway и ливневки. Освежили ландшафтный дизайн и деревья", – сообщили в пресс-службе префектуры.
На Хохловской площади расположено общественное пространство "Яма" – экспозиция археологического памятника под открытым небом, фрагмент каменного основания стены Белого города. Это участок третьей крепостной стены Москвы, после Кремлевской и Китайгородской, которую построил зодчий Федор Конь в XVI веке. Она предназначалась для защиты от набегов крымских татар.
Фрагмент стены обнаружили более 10 лет назад во время строительства. Из-за уникальной находки работы надолго приостановили. В 2016 году москвичи в проекте "Активный гражданин" проголосовали за то, чтобы участок древней стены не зарывали в землю, а оставили открытым для всех.
На современной карте Москвы Хохловская площадь – часть Бульварного кольца. Она находится между Покровским и Чистопрудным бульварами.
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