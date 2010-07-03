Начался сезон прогулок по археологическим музеям под открытым небом

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сезон прогулок по археологическим музеям под открытым небом начался в столице. Горожане могут увидеть находки, сделанные при благоустройстве и ремонте улиц, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Глава департамента культурного наследия Алексей Емельянов рассказал, что выставлять в городе археологические находки, которые сложно или невозможно перенести в музеи, начали еще в 1970-е годы. Тогда музеефицировали часть белокаменного основания Варварской башни Китайгородской стены в подземном переходе станции метро "Китай-город".

По его словам, сейчас археологических экспозиций под открытым небом и в помещениях стало порядка 20. Почти половина нашли за последние восемь лет

Чтобы посетить музей под открытым небом, не нужен билет. Можно просто прогуляться по историческому центру города в любое удобное время. Увидеть большинство находок можно круглосуточно.

Самая масштабная экспозиция расположена в музее-амфитеатре на Хохловской площади, между Покровским и Чистопрудным бульварами. Речь идет о фрагменте каменного основания стены Белого города. Это участок третьей крепостной стены Москвы, после Кремлевской и Китайгородской, которую построил зодчий Федор Конь в XVI веке. Она предназначалась для защиты от набегов крымских татар. Сохранился лишь фрагмент фундамента стены длиной около 64 метров и высотой до полутора метров.

Фрагмент стены Белого города обнаружили более 10 лет назад во время строительства Хохловской площади. Из-за уникальной находки работы надолго приостановили. В 2016 году москвичи в проекте "Активный гражданин" проголосовали за то, чтобы участок древней стены не зарывали в землю, а оставили открытым для всех.

На Петровке, на территории Высокопетровского монастыря, под стеклом располагается фрагмент подземной части Нарышкинских палат XVII века из белого камня. Археологическая находка 2017 года – это приямок с полом и два оконных проема подвального помещения.

В одной из арок Китайгородской стены в Китайгородском проезде под стеклом находится тайная комната XVI века, или "слух". Она помогала защитникам Москвы подслушивать неприятеля по ту сторону крепостного сооружения.

На территории парка "Зарядье" можно увидеть так называемую бойницу нижнего боя XVI века. Это специальное пространство для размещения орудия, размещенное на уровне земли. Она находится под стеклом в одной из арок Китайгородской стены, напротив здания концертного зала "Зарядье".

Представители департамента культурного наследия следят за состоянием всех экспонатов. Регулярный мониторинг позволяет сохранить археологические экспонаты. Перед зимой специалисты проверили все экспонируемые руины на наличие повреждений или деформаций и подготовили их к резким перепадам температур.

В сентябре 2018 года Емельянов отмечал, что в рамках археологических раскопок в городе было найдено порядка пяти тысяч предметов. Он напомнил, что в их числе оказалась коллекция игрушек с XV до начала XX века.