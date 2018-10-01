Дед Мороз и инструмент карманника. Находки 2018 года и новый центр археологии

В следующем году в ландшафтном парке Митино начнут создавать главную археологическую площадку Москвы. Об этом порталу Москва 24 сообщил руководитель департамента культурного наследия Алексей Емельянов. Там откроют школу юного археолога и хранилище исторических находок.

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

"В ландшафтном парке Митино будет основная археологическая площадка Москвы. Думаю, что ее создание начнется в следующем году. Планируется открыть школу юного археолога, создать хранилище для находок в рамках музейного фонда нашего города, а также будут организованы экскурсии по археологическим объектам, расположенным в парке Митино. Экскурсоводы расскажут и покажут археологические находки, обнаруженные во время благоустройства парка", – рассказал Алексей Емельянов.

Он напомнил, что в районе Митино существует курганная группа, относящаяся к XII-XIII векам. "Московские археологи делают все, чтобы памятники сохранились и при этом были доступны для изучения и обучения новых поколений", – отметил Емельянов.

Новый археологический центр

Археологический центр будет располагаться на месте бывшей овощебазы. Помещения, где ранее хранились овощи, переделают под археологическую выставку, лаборатории и образовательный детский центр.

Здесь построят несколько выставочных и исследовательских залов, где можно будет посмотреть, как работают археологи. На площадке установят летний и всесезонный лектории, сюда будут приезжать именитые ученые, историки и писатели. Весь археологический кластер объединят Музейной площадью, в центре которой разместят стеклянные витрины с находками. Отсюда же начнется пешеходный экскурсионный маршрут.

В парке сохранились древние городища, селища и курганы. Второе Спас-Тушинское городище было обнаружено археологами еще в 1933 году. Его основание относят к началу Дьяковской культуры – VII–VI векам до нашей эры. Поселение праславян просуществовало до VI нашей эры.



Фото: портал Москва 24/Юлия Иванко

На территории ландшафтного парка, помимо городища железного века, была обнаружена группа курганов. Археологические памятники решено было не раскапывать, а сохранить нетронутыми для исследователей будущего.

"Например, там есть зона курганов, кстати, самая большая из сохранившихся курганных групп в Москве. Мы примерно знаем, что там есть. Их не нужно трогать, раскапывать. Так же как селища, городища железного века. Раскопать памятники должны археологи будущего, которые будут обладать более совершенными методами исследований и получат больше информации ", – отметил главный археолог Москвы Леонид Кондаршов.

На всех археологических памятниках в Митине установят информационные таблички. Для удобства навигации вдоль тропы высадят дерен красный – кустарник, сохраняющий ярко-красный цвет ствола зимой и летом.

Археологические памятники парка Митино Второе Спас-Тушинское селище XV–XVI веков;

Первый и Второй Спас-Тушинские курганные могильники, XII–XIII века;

Второе Спас-Тушинское городище, VII век до нашей эры — VI век нашей эры;

Селище при Втором Спас-Тушинском городище, первое тысячелетие до нашей эры — первое тысячелетие нашей эры;

Третье Спас-Тушинское селище, XII–XIII века;

Третий Спас-Тушинский курганный могильник, XII–XIII века;

Четвертое Спас-Тушинское селище, XII–XIII века;

Третье Митинское селище, XIII–XIV века;

Второе Митинское селище, XIV–XVI века;

Первое Митинское селище, XII–XIII, XIV века;

Волоколамский тракт у деревни Пенягино, XIV–XIX века;

трасса древнего волока от реки Москвы до Пятницкого шоссе, первое тысячелетие до нашей эры — XIII век нашей эры.

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Немецкие жетоны, свинцовые пломбы и перстень



В этом году археологи обнаружили около пяти тысяч находок. Одни из последних артефактов откопали 24 и 26 сентября на Серебрянической набережной – это два медных счетных жетона XVIII века, отпечатанные в немецком городе Нюрнберг.

"Находки интересны тем, что в России и в Москве подобные жетоны не имели хождение, а предназначались для обмена внутри корпорации немецких купцов вместо денег. Это говорит о том, что уже в середине XVIII между российскими купцами и европейскими были теснейшие связи. Купцы приезжали из Германии в Москву, привозили с собой жетоны и на сделках между собой в Москве обменивались ими", – рассказал Алексей Емельянов.

А 24 сентября на Серебрянической набережной нашли свинцовые пломбы, которыми запечатывались мешки с товаром.

"На одной из пломб видно клеймо торгового дома Башировых – известной династии нижегородских купцов, торговавших мукой. Такая интересная деталь московского быта начала XIX века", – пояснил глава департамента культурного наследия.

Самой ценной находкой сезона, по словам Алексея Емельянова, стал Лазарянов перстень XVIII века. Его обнаружили три месяца назад во время работ по благоустройству в районе Армянского переулка недалеко от посольства Армении. По предварительным предположениям археологов, перстень с изображением мужского профиля принадлежал одному из представителей династии армянских купцов.



Алексей Емельянов "Династия купцов Лазарянов была очень известной в Москве в середине 18 века. Впоследствии этим купцам Екатерина пожаловала фамилию Лазарев"

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Дел Мороз и другие



В этом году археологи собрали коллекцию игрушек, которые принадлежали московским детям с XV и до начала XX века. Коллекция позволяет проследить историю развития московской детской игрушки. Среди находок выделяется мужская фигурка середины XIX века из фаянса одетая в полушубок, с бородой и мешком под мышкой.

"Археологи назвали ее сухо – мужская фигурка с мешком. А я считаю, что эту находку можно смело называть Дедом Морозом. Известно, что именно в середине XIX века начала вырисовываться из старых русских сказок фигура любимого нами Деда Мороза", – заявил Емельянов.

Он также отметил, что среди игрушек обнаружили костную бабку с отверстием XV века, а в Гончарной слободе – фигурку лошади из глины XVI века. Во времена Алексея Михайловича Тишайшего (отца Петра I) в XVII веке дети играли фигурками всадников, которые были еще и свистульками.

В следующем столетии любимыми игрушками стали солдатики. Одну из фигурок офицера XVIII века в европейском мундире археологи нашли на Серебрянической набережной.

Фото: портал Москва 24/Анастасия Самсонова

Москва военная и криминальная



Свинцовые пули, железные наконечники стрел, погоны, а также писки (монеты с заостренным краем, которыми карманники XVIII века срезали кошельки – М24) после сезона 2018 года пополнили археологическую коллекцию Москвы.

Все ценные находки этого года желающие могут увидеть уже сегодня в музее истории Москвы.

"Одна из отличительных особенной археологического сезона этого года в том, что находки после первичной обработки сразу включают в музейный фонд. Сегодня они и еще порядка 800 находок можно увидеть на экспозиции в музее истории Москвы", – отметил руководитель департамента культурного наследия.