"Яму" на Хохловской площади хотят оградить забором

В Басманной межрайонной прокуратуре предложили установить ограждения и камеры вокруг "Ямы" на Хохловской площади, передает телеканал Москва 24. Для охраны по выходным и праздникам хотят задействовать полицейских, а также нанять сотрудников ЧОП.

Пространство стало популярным у молодежи. По данным прокуратуры, с начала года за беспорядки в этом месте оштрафовали около 600 человек. Драки нередко возникали между посетителями и активистами за здоровый образ жизни, которые самовольно приходили разбираться с отдыхающими и пресекали публичное распитие алкоголя.

В пятницу, 21 июня, полиция задержала 20 человек на Хохловской площади в Москве за распитие алкогольных напитков. Группа музыкантов выступала в общественном пространстве "Яма", когда раздались выстрелы из окна соседнего дома.

"В середине выступления какой-то человек из соседнего дома начал стрелять из воздушного ружья. Это можно судить по повреждениям, которые есть у меня и у второй солистки Аллы Никитиной. Примерно в 20:00 приехали сотрудники ОМОНа и начали делать замечания людям о том, что они пьют. Но все было корректно первоначально. Но народу было много и ситуация накалялась, мы собрали оборудование и уехали", – рассказал телеканалу Москва 24 музыкант Михаил Дробинин. По словам очевидцев, пик накала страстей произошел, когда в амфитеатр нагрянули активисты.

Известность "Яме" принес также случай с "отравителем газировкой". Марат Сабанов угощал прохожих газировкой, в которую подмешивал психотропные вещества. Когда люди теряли сознание, Сабанов грабил их. По версии следствия, он похитил у своих жертв не менее 140 тысяч рублей, а от его действий пострадали 24 человека.

В июне популярное общественное пространство "Яма" закрывали на ремонт: территорию отмыли и почистили от мусора и надписей, восстановили покрытие terraway и ливневки. В начале июля амфитеатр вновь открыли.

На Хохловской площади самая масштабная экспозиция археологического памятника под открытым небом – фрагмент каменного основания стены Белого города. Это участок третьей крепостной стены Москвы, после Кремлевской и Китайгородской, построенной зодчим Федор Конем в XVI веке.

Фрагмент стены нашли более десяти лет назад во время строительства площади. Во время благоустройства в 2017 году археологический памятник почистили, участок стены покрыли специальным защитным составом, а вокруг него сделали амфитеатр.