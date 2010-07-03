Хохловскую площадь в центре Москвы закрыли на ремонт

Дополнительный ремонт ведется на Хохловской площади в центре столицы.
Общественное пространство (так называемая Яма) сейчас активно используется, поэтому нуждается в ремонте. Его приведут в порядок в кратчайшие сроки, сообщают в пресс-службе префектуры ЦАО. Пока же площадь огородили.
Фото: пресс-служба префектуры ЦАО
На Хохловской площади располагается самая масштабная экспозиция археологического памятника под открытым небом – фрагмент каменного основания стены Белого города. Это участок третьей крепостной стены Москвы, после Кремлевской и Китайгородской, построенной зодчим Федор Конем в XVI веке.
Фрагмент стены нашли более десяти лет назад во время строительства площади. Из-за уникальной находки работы прекратили. Во время благоустройства в 2017 году археологический памятник почистили, участок стены покрыли специальным защитным составом, а вокруг него сделали амфитеатр.
Сейчас это популярное место отдыха среди молодых людей. Многие из них употребляли алкоголь, из-за чего возникали конфликты с местными жителями и представителями общественных организаций.
На этой неделе арестовали 26-летнего уроженца Кабардино-Балкарии Мурата Сабанова. По данным следствия, мужчина знакомился с горожанами на Хохловской площади и предлагал им напитки. После употребления их людям становилось плохо, и он похищал их имущество.
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