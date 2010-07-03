Стало известно, сколько россияне потратили на алкоголь и табак в 2018 году

Жители России в среднем тратили на покупку алкогольных напитков и табачных изделий 3 процента от своих общих потребительских расходов в прошедшем году. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на данные Росстата.
Больше всего на покупку этих товаров тратили жители Ямало-Ненецкого АО – 5,7 процента, Еврейской автономной области – 6 процентов, Республики Хакасия и Костромской области – по 4,3 процента общих расходов.
Меньше всего на покупку алкоголя и табака было потрачено в Чеченской республике – 0,1 процента, Республике Ингушетия – 0,3 процента, и в Карачаево-Черкесской Республике – 1,2 процента расходов.
В Москве жители в прошлом году тратили на алкоголь и табак 3,4 процента потребительских трат.
Ранее Минздрав предложил способы борьбы с курением на работе. Кроме того, в министерстве рекомендовали работодателям начать проверять сотрудников на алкоголь.
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