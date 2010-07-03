В Совфеде усомнились в возможности введения штрафов за перекуры

17:48
17:48
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Фото: depositphotos/grafvision
Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал инициативу Минздрава о введении штрафов за перекуры на работе, отметив, что реализовать ее вряд ли удастся. Слова сенатора приводит ТАСС.
"Режим рабочего времени специально оговорен, тут трудно будет уследить, кроме того, на предприятиях нет надсмотрщиков", – заявил Рязанский, добавив, что административное законодательство не позволяет воплотить идею министерства здравоохранения в жизнь.
Исключения, по словам Рязанского, могут составлять только специализированные производственные процессы, где курение запрещено из-за вопросов безопасности.
Глава комитета по социальной политике также отметил, что борьба с курением на производстве должна осуществляться через мотивацию сотрудников к здоровому образу жизни, а не через наказание.
Ранее Минздрав представил программу "Укрепление здоровья работающих", в которой работодателям советуют бороться с курением сотрудников с помощью штрафов и системы поощрений. Предлагается определять вычеты из зарплаты исходя из количества и длительности перекуров, а в местах общего пользования размещать тарелки с яблоками и оборудовать зоны для физических упражнений.
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