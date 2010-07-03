Работодателям предложили устраивать физкульт-брейки для сотрудников

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Минздрав России предложил работодателям устраивать для сотрудников физкульт-брейки. Как считают в ведомстве, это поможет снизить утомляемость и снять стресс, сообщает РИА Новости.

Физкульт-брейки являются эффективным средством для снятия напряжения, профилактики производственного травматизма, сказано в разработанной экспертами программе "Укрепление здоровья работающих". Специалисты призвали разработать комплексы упражнений для физкульт-брейков. Такие спортивные перерывы нужно проводить не реже одного раза в день, уточнили в Минздраве.

Кроме того, Минздрав рекомендовал создать комнаты психоэмоциональной разгрузки. Эти помещения с аромолампами, капсулами сна и массажными креслами помогут поддержать психологическое здоровье работников, пояснили эксперты.

Ранее Минздрав предложил работодателям тестировать сотрудников на алкоголь. Как уточнили в ведомстве, для проверки можно будет использовать обычный алкотестер. Минздрав также выступил за проведение безалкогольных корпоративов.