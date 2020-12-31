Врач назвал методы лечения опасных последствий после коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Врач – иммунолог-аллерголог Владимир Болибок прокомментировал Москве 24 опасные последствия, которые может вызывать у пациентов коронавирусная инфекция даже в легкой форме. По его словам, у людей, переболевших COVID-19, наблюдается очень разнообразная симптоматика, и проявляет она себя по-разному.
Ранее японский врач Коити Хирахата сообщил об опасных последствиях, которые могут наступить для людей, переболевших в легкой форме коронавирусной инфекцией. Специалист пояснил, что более трети его пациентов после перенесенного COVID-19 стали лежачими. При этом среди таких больных в два-три раза больше женщин. Кроме того, одним из самых частых остаточных симптомов японский врач навал слабость, которая может наблюдаться до конца жизни.
"Были исследования о том, что большое количество аутоантител (неправильные антитела) образуется после COVID-19. То, с чем столкнулся японский специалист, – это как раз аутоиммунный синдром после перенесенной инфекции. В зависимости от того, какой орган поражается при инфекции, могут возникать аутореактивные заболевания. Бывает, при ревматизме возникает фибромиалгия (мышечно-скелетная боль) или хорея – воспаление стенок сосудов и нервных оболочек. Также наблюдается аутореактивное поражение ткани головного мозга, гепатиты, панкреатиты и так далее", – пояснил врач – иммунолог-аллерголог.
То, что от этого страдают больше женщины, чем мужчины, еще раз подтверждает факт аутоиммунных процессов, отметил врач. "Это связано с тем, что женские половые гормоны приводят к тому, что течение коронавирусной инфекции проходит легче, потому что антитела протекают легче внутрь клеток. С другой стороны, по этой же причине у женщин более выражены аутоиммунные процессы", – пояснил специалист.
По его словам, для лечения последствий COVID-19 могут применяться два метода: плазмаферез (очищение плазмы крови) и системная энзимотерапия (применение ферментов).
"При плазмаферезе эффективно удаляются из крови аутоантитела. А я в своей практике применяю системную энзимотерапию и вижу достаточно хорошие результаты и быстрый отклик на лечение", – поделился он.
Ранее перенесшие затяжной коронавирус пациенты рассказали, что наблюдали у себя после выздоровления паросмию. Проще говоря, люди начали распознавать несуществующие запахи. В частности, некоторые из них жаловались, что ощущали отвратительные запахи рыбы или серы, а также сладковатый неприятный запах.
Специалисты связывают такой эффект с тем, что коронавирус является нейротропной инфекцией, то есть поражает нервные клетки организма.
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