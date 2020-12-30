Вирусолог рассказал, когда коронавирус достигнет своей цели

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Профессор кафедры вирусологии МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский рассказал Москве 24, на что будет похож коронавирус в будущем и когда он достигнет своей цели.

Ранее эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), профессор Дэвид Хейманн заявил, что коронавирус стремится стать эндемиком, встроившись в обычную жизнь людей. До тех пор, по его словам, вирус продолжит мутировать.

Аграновский объяснил, что, когда коронавирус станет эндемиком, эпидемиологическая ситуация во всем мире стабилизируется.

"До появления SARS-CoV-1 и SARS-CoV-2, которые сейчас гуляют по планете, были четыре эндемичных коронавируса – совершенно привычные, присущие нашей жизни. Они вызывали легкие недомогания, ОРВИ сезонные. Тут ничего не было экстраординарного. Это вот такие обычные вирусы, которые мы хорошо знаем. Никто на них внимания не обращал, да они, надо признаться, его и не заслуживали", – объяснил специалист.





Алексей Аграновский доктор биологических наук Постепенно коронавирус тоже станет таким же эндемиком, перестанет быть чем-то пугающим, серьезным. Мы к нему привыкнем: у нас будет налажена вакцинация, мы научимся качественно лечить тяжелые случаи заболевания. И это перестанет быть экстраординарной ситуацией.

Для этого, по примерным прогнозам Аграновского, понадобится примерно год. "Весной уже станет полегче в смысле заболеваемости и тяжести течений, а уже через год ситуация стабилизируется. Но это грубый прогноз", – заключил специалист.

Отмечается, что клинические испытания еще одной вакцины против коронавируса начнутся в 2021 году. "Мы очень надеемся в первом квартале следующего года завершить доклинические исследования и войти уже в клинические", – заявила руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова.

В то же время вице-премьер РФ Татьяна Голикова ранее охарактеризовала первые две российские вакцины от коронавируса – "Спутник V" и "ЭпиВакКорона". По ее словам, препараты работают по разному принципу, однако объединяет их высокая эффективность.