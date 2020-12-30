ФМБА планирует начать клинические испытания препарата против COVID-19 в 2021 году

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России рассчитывает в I квартале 2021 года завершить доклинические испытания еще одной вакцины от коронавируса. Об этом сообщает RT.

"Мы очень надеемся в первом квартале следующего года завершить доклинические исследования и войти уже в клинические", – заявила руководитель организации Вероника Скворцова.

Специалист в ходе встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным заявила о разработке рекомбинантной вакцины. Этот препарат должен работать на уровне клеточного иммунитета.

По словам Скворцовой, сейчас уже получена эффективно работающая рецептура.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова ранее охарактеризовала первые две российские вакцины от коронавируса – "Спутник V" и "ЭпиВакКорона". По ее словам, препараты работают по разному принципу, однако объединяет их высокая эффективность.

