В России выявили 26 513 новых случаев коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
В России за последние сутки выявили 26 513 новых случаев коронавируса в 85 регионах, сообщает Оперштаб. В 3 970 (15,0%) из них заболевание протекало без клинических проявлений.
На Москву пришлось 5 105 случаев, на Санкт-Петербург – 3 764, на Московскую область – 1 608, на Нижегородскую область – 503, Свердловскую область – 406, Псковскую область – 395, Ростовскую область – 385, Воронежскую область – 381, Республику Карелия – 369, Архангельскую область – 363, Вологодскую область – 356, Крым – 343, Хабаровский край – 335, Пермский край – 325.
Всего в РФ зарегистрировано 3 131 550 случаев (+0,9%) коронавируса. Наименьший темп прироста зафиксирован в Республике Алтай, Республике Тыва, Ненецком автономном округе, Ямало-Ненецком автономном округе, Ханты-Мансийском автономном округе, Еврейской автономной области.
За весь период по стране от коронавируса умерли 56 426 человек. За прошедшие сутки были выписаны 29 235 человек, за весь период вылечились от коронавируса 2 525 418.
Руководитель Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург ранее заявил, что разработанная в России вакцина от коронавируса "Спутник V" эффективна на 92%. На данный момент получить препарат могут сразу несколько категорий граждан – перечень был расширен накануне, 28 декабря.
Открылась запись на вакцинацию для людей старше 60 лет. Безопасность препарата в этой возрастной группе была доказана в ходе клинических испытаний. Кроме того, получить прививку могут работники сферы ЖКХ, общественного питания, спорта, сотрудники органов охраны правопорядка, а также волонтеры и занятые в некоммерческих и религиозных организациях.
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 81 млн человек
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