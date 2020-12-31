Врач рассказал об опасности стать лежачим больным при легкой форме COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Врач Коити Хирахата из Токийской клиники Hirahata clinic рассказал о последствиях, которые могут случиться с людьми, болеющими легкой формой коронавирусной инфекции. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам специалиста, гораздо страшнее самого COVID-19 являются его возможные последствия. Врач пояснил, что свыше 30% пациентов, у которых проявились последствия заболевания, включая детей, стали лежачими больными.

Хирахата рассказал о базе данных по 378 пациентам, которые столкнулись с последствиями коронавирусной инфекции. В большинстве случаев они наблюдались у молодых людей до 40–50 лет.

Специалист добавил, что у каждого пациента присутствовали сразу несколько симптомов.

"Самый распространенный – слабость, от нее страдают 97,1%. Это состояние может продлиться всю жизнь или по крайней мере несколько лет. В легком случае оно может закончиться через несколько месяцев. Как раз та возрастная категория, в которой течение болезни считается наиболее легким, дает более тяжелые последствия после заболевания", – сказал Хирахата.

По его словам, те, у кого COVID-19 проходил бессимптомно, наиболее подвержены тяжелым последствиям, среди которых врач назвал депрессивное состояние, подавленность, головную боль, неспособность сконцентрироваться, трудности при дыхании, сердцебиение, выпадение волос, бессонницу, отсутствие аппетита, вкусовых ощущений и обоняния. Хирахата выразил мнение, что эти симптомы могут со временем ослабнуть, но вряд ли исчезнут бесследно.

Специалист посоветовал меньше двигаться пациентам с коронавирусной инфекцией и уменьшить нагрузки даже после выздоровления на несколько месяцев.

Ранее перенесшие затяжной коронавирус рассказали о необычном последствии болезни. Они заявили, что после выздоровления от COVID-19 у них наблюдается паросмия, то есть пациенты начали распознавать несуществующие запахи. В частности, некоторые из них жаловались, что ощущали отвратительные запахи рыбы или серы, а также сладковатый неприятный запах.

