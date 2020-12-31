Врач рассказал об опасности стать лежачим больным при легкой форме COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Врач Коити Хирахата из Токийской клиники Hirahata clinic рассказал о последствиях, которые могут случиться с людьми, болеющими легкой формой коронавирусной инфекции. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам специалиста, гораздо страшнее самого COVID-19 являются его возможные последствия. Врач пояснил, что свыше 30% пациентов, у которых проявились последствия заболевания, включая детей, стали лежачими больными.
Хирахата рассказал о базе данных по 378 пациентам, которые столкнулись с последствиями коронавирусной инфекции. В большинстве случаев они наблюдались у молодых людей до 40–50 лет.
Специалист добавил, что у каждого пациента присутствовали сразу несколько симптомов.
"Самый распространенный – слабость, от нее страдают 97,1%. Это состояние может продлиться всю жизнь или по крайней мере несколько лет. В легком случае оно может закончиться через несколько месяцев. Как раз та возрастная категория, в которой течение болезни считается наиболее легким, дает более тяжелые последствия после заболевания", – сказал Хирахата.
По его словам, те, у кого COVID-19 проходил бессимптомно, наиболее подвержены тяжелым последствиям, среди которых врач назвал депрессивное состояние, подавленность, головную боль, неспособность сконцентрироваться, трудности при дыхании, сердцебиение, выпадение волос, бессонницу, отсутствие аппетита, вкусовых ощущений и обоняния. Хирахата выразил мнение, что эти симптомы могут со временем ослабнуть, но вряд ли исчезнут бесследно.
Специалист посоветовал меньше двигаться пациентам с коронавирусной инфекцией и уменьшить нагрузки даже после выздоровления на несколько месяцев.
Ранее перенесшие затяжной коронавирус рассказали о необычном последствии болезни. Они заявили, что после выздоровления от COVID-19 у них наблюдается паросмия, то есть пациенты начали распознавать несуществующие запахи. В частности, некоторые из них жаловались, что ощущали отвратительные запахи рыбы или серы, а также сладковатый неприятный запах.
Эксперты рассказали, мог ли новый штамм коронавируса попасть в Россию
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: