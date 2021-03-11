Врачи назвали чувство тревоги симптомом сердечного приступа

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Национальная служба здравоохранения Великобритании сообщила, что чувство беспокойства или тревоги могут предупреждать о сердечном приступе.
Специалисты отметили, что зачастую эти признаки путают с панической атакой, так как многие симптомы такого состояния схожи с сердечным приступом.
Физические ощущения при панической атаке включают стук или учащение пульса, сердцебиение, слабость и головокружение.
Сталкивающимся с ней людям может быть очень жарко или холодно, они могут ругаться, дрожать и трястись, чувствовать тошноту и боль в груди или животе.
Большинство панических атак длятся от 5 до 20 минут, хотя некоторые пациенты могут испытывать их до часа, сообщает издание Express.
Медики предупредили, что все эти симптомы могут оказаться признаком сердечного приступа, поэтому требуют неотложной помощи врачей.
Доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики Казанского медицинского университета Рустем Гайфутдинов ранее перечислил неочевидные признаки инсульта.
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