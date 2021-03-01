Ученые назвали снижающий риск смерти в четыре раза продукт

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Ученые обнаружили, что регулярное потребление перца чили снижает риск смертности на четверть. Как пишет издание Express, к такому выводу пришли специалисты Американской кардиологической ассоциации.
Они изучили данные о здоровье и питании более чем 570 тысяч человек в США, Италии, Китае и Иране. Ученые проанализировали влияние пищевых привычек на возникновение различных заболеваний и наступление смерти.
В результате выяснилось, что у людей, в чьем рационе постоянно присутствовал перец чили, вероятность умереть от сердечно-сосудистых заболеваний снижалась на 26 процентов, от рака – на 23 процента.
В целом риск смерти вне зависимости от причин был ниже на четверть. Авторы объяснили это противовоспалительными, антиоксидантными, противоопухолевыми свойствами продукта, а также способностью регулировать уровень глюкозы.
Врач Римма Мойсенко ранее рассказала, какие фрукты могут навредить организму. По ее словам, в первую очередь следует отказаться от мягких фруктов, которые содержат наибольшее количество фруктозы.
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