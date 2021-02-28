Врач рассказала о вреде мягких фруктов для здоровья

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Терапевт и диетолог Римма Мойсенко рассказала, какие фрукты могут навредить организму, если выбирать их неправильно.

В интервью радио Sputnik врач пояснила, что в сладких фруктах в большом количестве содержится фруктоза, чрезмерное потребление которой ведет к повышению уровня холестерина, образованию токсичного жира и нарушению обмена веществ.

Еще одно возможное последствие – сахарный диабет. Поэтому от слишком сладких фруктов лучше отказаться.

"В первую очередь мы должны отказаться от перезревших и мягких фруктов: они содержат наибольшее количество фруктозы. Неважно, какой это фрукт: если он слишком мягкий и уже полежал, то этот фрукт плохой", – сказала Мойсенко.

Она добавила, что "нужны фрукты, которые имеют жесткую форму, поддерживают свою жесткость и содержат наименьшее количество соков, ведь сок – это сладость".

По словам специалиста, другое опасное свойство фруктов – способность вызывать повышенное брожение в организме. По этой причине следует избегать употребления в большом количестве таких ягод, как крыжовник, черная смородина и виноград.

Кроме того, к фруктам надо относиться с осторожностью из-за высокой вероятности возникновения аллергических реакций. В этом смысле нежелательно увлекаться такими экзотическими плодами, такими как киви, ананас, бананы и манго.

"Самый полезный фрукт – это лимон: в нем шестикомпонентная система витамина С, которая имеет в своем составе огромное количество биофлавоноидов и пектины", – отметила врач.

В свою очередь диетолог рекомендовала есть небольшое количество фиников, вместо черной смородины – красную, а также пару яблок в неделю и жесткую грушу.

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