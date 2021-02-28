Врач рассказала о вреде мягких фруктов для здоровья

Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Терапевт и диетолог Римма Мойсенко рассказала, какие фрукты могут навредить организму, если выбирать их неправильно.
В интервью радио Sputnik врач пояснила, что в сладких фруктах в большом количестве содержится фруктоза, чрезмерное потребление которой ведет к повышению уровня холестерина, образованию токсичного жира и нарушению обмена веществ.
Еще одно возможное последствие – сахарный диабет. Поэтому от слишком сладких фруктов лучше отказаться.
"В первую очередь мы должны отказаться от перезревших и мягких фруктов: они содержат наибольшее количество фруктозы. Неважно, какой это фрукт: если он слишком мягкий и уже полежал, то этот фрукт плохой", – сказала Мойсенко.
Она добавила, что "нужны фрукты, которые имеют жесткую форму, поддерживают свою жесткость и содержат наименьшее количество соков, ведь сок – это сладость".
По словам специалиста, другое опасное свойство фруктов – способность вызывать повышенное брожение в организме. По этой причине следует избегать употребления в большом количестве таких ягод, как крыжовник, черная смородина и виноград.
Кроме того, к фруктам надо относиться с осторожностью из-за высокой вероятности возникновения аллергических реакций. В этом смысле нежелательно увлекаться такими экзотическими плодами, такими как киви, ананас, бананы и манго.
"Самый полезный фрукт – это лимон: в нем шестикомпонентная система витамина С, которая имеет в своем составе огромное количество биофлавоноидов и пектины", – отметила врач.
В свою очередь диетолог рекомендовала есть небольшое количество фиников, вместо черной смородины – красную, а также пару яблок в неделю и жесткую грушу.
Эксперт по органическому земледелию Яков Любоведский ранее рассказал о самых токсичных продуктах с огорода. Он указал, что больше всего пестицидов может быть в горохе и семечках подсолнечника.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: