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Общество

04:32

Повара назвали способ избежать слез при нарезке лука

общество еда

Фото: depositphotos/studioM

Повара рассказали, как избежать слез при нарезке репчатого лука во время приготовления еды, передает газета Daily Express.

При повреждении луковицы выделяется особое вещество – лакриматор, которое растворяется в воде и слезах человека. Кроме того, образуется серная кислота. Она вызывает раздражение слизистой оболочки глаза.

Опытные кулинары советовали пользоваться острым ножом, благодаря чему при измельчении повреждается меньше клеток овоща и выделяется меньше лакриматора. Кроме того, острый нож позволяет нарезать лук быстрее.

Специалисты также рекомендовали за 30 минут до нарезки поместить лук в холодильник. Также помочь испарениям быстрее покинуть помещение помогут открытое окно и работающая вытяжка.

Помимо этого, луковицу можно замочить в воде, обрезав у овоща оба конца. Поможет и использование защитных очков.

Социальная сеть Facebook ранее запретила рекламировать семена лука от небольшого хозяйства в канадском Сент-Джонсе. В компании посчитали, что обложка на постере содержит "откровенно сексуальное изображение".

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