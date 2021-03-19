Ученые рассказали о влиянии корейской квашеной капусты на течение COVID-19

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Корейская квашеная капуста снижает риск развития серьезных осложнений от коронавируса. Об этом сообщил адъюнкт-профессор южнокорейского Университета Ихва Ким Тэ Гюн.

Он решил провести соответствующее исследование из-за низкой смертности от инфекции в странах Северо-Восточной Азии, а также в Корее. В ходе испытаний его команда отметила, что жители этих государств съедают много специй и ферментированных овощей, поэтому решила изучить их влияние на организм человека.

Уточняется, что в корейском кимчхи содержится много полезных для пищеварения лактобактерий, а также антиоксидантов и веществ, укрепляющих иммунитет и препятствующих развитию коронавируса. В первую очередь это сульфорафан, аллицин, капсаицин и гингерол, которые содержатся в капусте, чесноке, красном перце и имбире. Специалисты утверждают, что их комбинация облегчает течение коронавирусной инфекции и смягчает симптомы заболевания, например, кашель, диарею и затрудненное дыхание.

Эксперты провели клинические исследования с участием 15 пациентов с COVID-19. Стало известно, что содержащиеся в кимчхи специи и приправы подавляют симптомы, однако продолжительность эффекта увеличивается именно в сочетании с ферментированной пекинской капустой, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что беременные вдвое чаще переносят коронавирус в тяжелой форме, чем другие женщины. К такому выводу пришли специалисты из Бирмингемского университета. Специалисты проанализировали 192 труда о влиянии инфекции на беременных и детей и пришли к выводу, что в реанимацию беременные попадали в 2,1 раза чаще, а риск вентиляции легких у них был в 2,6 раза выше, чем у других женщин.