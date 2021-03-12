Ученые выяснили, что беременные в два раза чаще болеют тяжелой формой COVID-19

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Беременные вдвое чаще переносят коронавирус в тяжелой форме, чем другие женщины. К такому выводу пришли специалисты из Бирмингемского университета, результаты исследования которых опубликованы в научном журнале BMJ.
Специалисты проанализировали 192 труда о влиянии инфекции на беременных и детей и пришли к выводу, что в реанимацию беременные попадали в 2,1 раза чаще, а риск вентиляции легких у них был в 2,6 раза выше, чем у других женщин.
Кроме того, риск переболеть коронавирусом в тяжелой форме оказался выше среди представительниц этнических меньшинств и страдающих от хронических заболеваний.
Ранее врач – акушер-гинеколог Марина Алфимова рекомендовала беременным женщинам раз в месяц сдавать тест на коронавирус, чтобы избежать тяжелого течения болезни.
Врач объяснила, что коронавирус встречается у многих будущих матерей. При этом она отметила, что пандемия не является поводом для того, чтобы отложить планирование беременности на более благоприятный период.
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