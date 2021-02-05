Эндокринолог объяснил, какой витамин D усваивается лучше всего

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Врач-эндокринолог, диетолог, кандидат медицинских наук Екатерина Иванникова рассказала Москве 24, какой витамин D лучше всего усваивается в организме: естественный или искусственный.

Впервые искусственным путем витамин D был синтезирован 5 февраля 1928 года немецким химиком Адольфом Виндаусом. За свое открытие в том же году он получил Нобелевскую премию по химии.

"Здесь скорее вопрос в количестве. Когда вы вводите витамин D с помощью капель, то там дозировка изначально больше. Соответственно, вероятность того, что он усвоится, выше. В целом же хорошо усваиваются как естественный, так и искусственный витамин D", – сказала специалист.





Екатерина Иванникова врач-эндокринолог Так как естественным путем получить такую же дозировку сложно, по логике вещей на этом и основан метод лечения дефицита витамина D с помощью препаратов. Но отмечу, что во всем должен быть баланс, не нужно стремиться за повышенными дозировками. Нужно следовать рекомендациям специалистов.

Врачи могут выписать пациенту искусственный витамин D в виде таблеток, масляных растворов, капсул или внутримышечных инъекций, говорит Иванникова. Оптимальную дозировку после предварительной сдачи крови может назначить только эндокринолог.

"Она будет подходить под возраст пациента, физическую активность, планы на жизнь. На сегодняшний день это самый оптимальный вариант", – подчеркнула специалист.

По ее словам, естественным путем витамин D вырабатывается в организме под воздействием ультрафиолетовых лучей и при употреблении богатых им продуктов. Среди таких, к примеру, сардины, печень трески или лосось. Но с продуктами, содержащими витамин D, тоже важно не переусердствовать, говорит Иванникова.





Екатерина Иванникова врач-эндокринолог Золотая середина всегда в выигрыше. Да и сколько можно съесть тех же сардин. Помимо витамина D, там еще есть жир, и чем больше его употреблять, тем быстрее человек начнет поправляться. Плюс у него может измениться функция печени, измененный обмен жиров начинает сказываться на функции других органов, особенно если мы говорим о сердечно-сосудистой системе.

Действие витамина D сказывается практически на всех органах и тканях человека, продолжает эндокринолог. Его наличие влияет на репродуктивный статус, снижает риск развития онкологии, укрепляет костно-мышечную систему.

"Конечно же, все эти процессы имеют, в том числе, внешние факторы в зависимости, где человек живет. К примеру, показатели жителя Сиднея и Москвы будут сильно отличаться, потому что в Австралии больше солнца. Но в последнее время эта грань стирается, потому что люди больше времени проводят в офисе, чем на берегу моря или океана", – говорит Иванникова.

Врач также развеяла миф по поводу влияния витамина D на профилактику и лечение коронавируса, назвав такие разговоры "теориями и предположениями". По словам специалиста, дискуссия основана на том, что он достаточно активно помогает нашей иммунной системе и ее клеткам, чтобы бороться не только с вирусами, но и с бактериями.





Екатерина Иванникова врач-эндокринолог К сожалению, из-за паники, связанной с коронавирусом, мы начали сталкиваться с передозировками витамина D. Но это скорее надо было постараться, чтобы столько выпить препаратов. Поэтому призываю идти на индивидуальную консультацию к эндокринологу, чтобы он назначил оптимальную дозировку и в дальнейшем вас сопровождал.

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