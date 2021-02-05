Эндокринолог объяснил, какой витамин D усваивается лучше всего

Фото: ТАСС/Charlotte Ball/PA Images
Врач-эндокринолог, диетолог, кандидат медицинских наук Екатерина Иванникова рассказала Москве 24, какой витамин D лучше всего усваивается в организме: естественный или искусственный.
Впервые искусственным путем витамин D был синтезирован 5 февраля 1928 года немецким химиком Адольфом Виндаусом. За свое открытие в том же году он получил Нобелевскую премию по химии.
"Здесь скорее вопрос в количестве. Когда вы вводите витамин D с помощью капель, то там дозировка изначально больше. Соответственно, вероятность того, что он усвоится, выше. В целом же хорошо усваиваются как естественный, так и искусственный витамин D", – сказала специалист.
Врачи могут выписать пациенту искусственный витамин D в виде таблеток, масляных растворов, капсул или внутримышечных инъекций, говорит Иванникова. Оптимальную дозировку после предварительной сдачи крови может назначить только эндокринолог.
"Она будет подходить под возраст пациента, физическую активность, планы на жизнь. На сегодняшний день это самый оптимальный вариант", – подчеркнула специалист.
По ее словам, естественным путем витамин D вырабатывается в организме под воздействием ультрафиолетовых лучей и при употреблении богатых им продуктов. Среди таких, к примеру, сардины, печень трески или лосось. Но с продуктами, содержащими витамин D, тоже важно не переусердствовать, говорит Иванникова.
Действие витамина D сказывается практически на всех органах и тканях человека, продолжает эндокринолог. Его наличие влияет на репродуктивный статус, снижает риск развития онкологии, укрепляет костно-мышечную систему.
"Конечно же, все эти процессы имеют, в том числе, внешние факторы в зависимости, где человек живет. К примеру, показатели жителя Сиднея и Москвы будут сильно отличаться, потому что в Австралии больше солнца. Но в последнее время эта грань стирается, потому что люди больше времени проводят в офисе, чем на берегу моря или океана", – говорит Иванникова.
Врач также развеяла миф по поводу влияния витамина D на профилактику и лечение коронавируса, назвав такие разговоры "теориями и предположениями". По словам специалиста, дискуссия основана на том, что он достаточно активно помогает нашей иммунной системе и ее клеткам, чтобы бороться не только с вирусами, но и с бактериями.
Ранее ученые Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого получили биомассу из микроводорослей Хлорелла, которую можно применять для борьбы с дефицитом витамина A. В Минобрнауки заявили, что разработка является актуальной, так как с ухудшением экологии растет необходимость дополнительного обогащения рациона человека.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: