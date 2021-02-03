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Диетолог назвал самые полезные овощи зимой

"Те, что хорошо хранятся": диетолог рассказал о самых полезных овощах зимой
общество еда эксклюзив

Фото: depositphotos/ VadimVasenin

Свекла, капуста, морковь и репа являются самыми полезными овощами для употребления зимой. Об этом в беседе с Москвой 24 рассказал врач-диетолог Евгений Арзамасцев.

"С точки зрения полезности зимой в первую очередь стоит отметить корнеплоды. Это наши классические овощи – капуста, морковь, свекла, репа. Эти варианты хорошо достаточно хранятся, их можно использовать в течение всей зимы, а также части весны. В них сохраняется достаточно большое количество витаминов", – рассказал диетолог.

По его словам, овощи в целом рекомендованы к употреблению большинству людей, так как имеют значительно меньше противопоказаний, чем фрукты.

Овощи, в отличие от фруктов, имеют значительно меньше противопоказаний, поэтому рекомендованы к употреблению для большинства людей. Здесь речь идет о различных заболеваниях, например сахарный диабет или нарушение углеводного обмена, где фрукты рекомендуется сократить к минимуму. С овощами такой проблемы нет, либо она выражена в меньшей степени.
Евгений Арзамасцев
врач-диетолог

Кроме того, зимой фрукты содержат значительно меньше витаминов, чем в сезон, отмечает диетолог.

"Сейчас все фрукты либо привозные, либо тепличные. Соответственно, они уже содержат в себе гораздо меньший спектр витаминов и гораздо меньший спектр микроэлементов. Тепличные получают их из добавок, то есть из удобрений. А те, что выращены в естественных условиях, привозятся из-за рубежа в незрелом виде, потом дозревают в коробках", – пояснил Арзамасцев.

Тем не менее специалист заявил, что и они будут полезны зимой людям, не имеющим серьезных противопоказаний, потому что содержат в себе клетчатку.

Ранее диетолог и врач-гастроэнтеролог Нурия Дианова рассказала, что фастфуд и полуфабрикаты могут оказать негативное влияние на работу сердца.

Специалист пояснила, что фастфуд содержит в себе больше соли, сахара и трансжиров. По ее словам, такая еда может не только привести к набору лишних килограммов, но и стать причиной образования таких болезней, как инсульт и инфаркт.

Кроме того, употребление продуктов, содержащих много меди и холестерина, может быть опасно для памяти и провоцировать развитие болезни Альцгеймера. Об этом рассказала телеведущая и доктор медицинских наук Елена Малышева. В списке опасных продуктов, озвученных специалистом, оказались свинина, сливки и сливочное масло.

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