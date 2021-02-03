Диетолог назвал самые полезные овощи зимой

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Свекла, капуста, морковь и репа являются самыми полезными овощами для употребления зимой. Об этом в беседе с Москвой 24 рассказал врач-диетолог Евгений Арзамасцев.
"С точки зрения полезности зимой в первую очередь стоит отметить корнеплоды. Это наши классические овощи – капуста, морковь, свекла, репа. Эти варианты хорошо достаточно хранятся, их можно использовать в течение всей зимы, а также части весны. В них сохраняется достаточно большое количество витаминов", – рассказал диетолог.
По его словам, овощи в целом рекомендованы к употреблению большинству людей, так как имеют значительно меньше противопоказаний, чем фрукты.
Кроме того, зимой фрукты содержат значительно меньше витаминов, чем в сезон, отмечает диетолог.
"Сейчас все фрукты либо привозные, либо тепличные. Соответственно, они уже содержат в себе гораздо меньший спектр витаминов и гораздо меньший спектр микроэлементов. Тепличные получают их из добавок, то есть из удобрений. А те, что выращены в естественных условиях, привозятся из-за рубежа в незрелом виде, потом дозревают в коробках", – пояснил Арзамасцев.
Тем не менее специалист заявил, что и они будут полезны зимой людям, не имеющим серьезных противопоказаний, потому что содержат в себе клетчатку.
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