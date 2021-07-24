Баженов: онлайн-голосование – оптимальный способ проведения выборов во время пандемии

Фото: Максим Манюров
Лидер общественного движения Тимофей Баженов назвал электронное голосование оптимальным вариантом во время пандемии, которое пройдет в Москве 29 и 30 июля. Он уверен в надежности и защищенности сервиса.
"Москва сегодня один из лидеров цифровизации не только в нашей стране, но и во всем мире. Сама история внедрения дистанционного голосования в России насчитывает уже более 10 лет. Для реализации проекта российские разработчики использовали ведущий мировой опыт. В том числе систему блокчейн, гарантирующую прозрачность и анонимность во время голосования. Помимо цифровой безопасности голосования, дистанционный характер процедуры – это лучший способ сберечь здоровье россиян в условиях пандемии. Особенно людей старшего поколения, которые заболевают коронавирусом чаще, и тяжелее переносят последствия заражения", – подчеркнул Баженов.
Во время седьмого тестового проведения электронного голосования разработчики системы проверят корректность ее функционирования, готовность к большим нагрузкам и способность противостояния кибератакам. Во время теста горожанам нужно будет ответить на вопросы из двух категорий: каким группам населения необходима обязательная вакцинация от COVID-19 и какие направления для инвестиций Москва должна выбрать в качестве приоритетных – совершенствование системы общественного транспорта или развитие инфраструктуры для частного транспорта.
"Пандемия повлияла на каждого из нас, на образ жизни, привычки, систему работы. Система дистанционного электронного голосования поможет горожанам, избегающим скоплений людей, находящимся в самоизоляции, отъезде или на отдыхе выполнить свой гражданский долг и проголосовать на выборах в Государственную Думу. А процедура предстоящего тестирования позволит москвичам ближе познакомиться с системой электронного голосования", – отметил лидер общественного движения.
Ранее стало известно, что около 3,6 тысячи избирательных участков будут открыты в Москве для очного голосования жителей в сентябре. По словам зампредседателя Общественной палаты столицы, руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексея Венедиктова, избирателям не нужно будет предъявлять для прохода на участок QR-коды, подтверждающие вакцинацию от COVID-19, или отрицательный ПЦР-тест.
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