Глава Роспотребнадзора заявила о начале кампании по вакцинации от гриппа в России

В России началась прививочная кампания против гриппа. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Первые случаи в стране уже зарегистрировали, речь идет о "гонконгском" штамме. Медики отметили, что он и будет преобладать в этом году.

Чтобы избежать микса инфекций, а коронавирус никуда не ушел, Попова посоветовала всем привиться. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.