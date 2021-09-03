Вирусолог оценил единую вакцину от COVID-19 и гриппа как чрезвычайно эффективную

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Единая вакцина против коронавируса и гриппа, разработка которой ведется в РФ, может быть чрезвычайно эффективным препаратом, передает РИА Новости.

Об этом в рамках Восточного экономического форума заявил директор Научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г.П. Сомова Михаил Щелканов.

"И грипп, и коронавирус – это два столпа всей респираторной заболеваемости не только у нас, но и во всем мире. Такая вакцина имела бы не только большой спрос, но и чрезвычайную эффективность. Сама идея оценивается мною как великолепная", – заявил специалист.

Щелканов добавил, что разработка вакцин в мире должна отталкиваться от принципа многокомпонентности, который на данный момент является магистральным направлением.

По мнению директора Научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г. П. Сомова, разработку вакцины против гриппа и коронавируса могут завершить до конца текущего года. Вероятно, что в 2021 году начнутся и испытания препарата.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова объяснила, как совместить прививки от гриппа и коронавируса раздельными препаратами. Специалист предупредила, что каждую вакцинацию должен разделять месяц. При этом в случае прививки от COVID-19 срок должен рассчитываться от второго укола.