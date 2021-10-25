В Москве открылся музыкальный фестиваль Валерия Гергиева "Зарядье"

Фото: zaryadyehall.com
III Международный музыкальный фестиваль "Зарядье", художественным руководителем которого выступает Валерий Гергиев, открылся в Москве, передает РИА Новости.
Культурное мероприятие началось с оперетты "Летучая мышь" Штрауса в постановке Алексея Степанюка. Ее адаптировали под конкретный концертный зал в парке "Зарядье".
На вторник, 26 октября, запланировано выступление Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Гергиева. Солистом выступит обладатель премии "Грэмми", пианист Даниил Трифонов.
В программу фестиваля "Зарядье" также вошли опера "Трубадур", показы опер "Ночь перед Рождеством" и "Обречение в монастыре", а также концерты Симфонического оркестра Мариинского театра.
Ранее в онлайн-формате стартовал XIX Московский фестиваль прессы. От очных мероприятий организаторы отказались в связи с ситуацией по распространению коронавирусной инфекции.
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