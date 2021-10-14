В Москве стартовал XIX фестиваль прессы

Фото: pressfest.ru
XIX Московский фестиваль прессы стартовал в четверг, 14 октября, в онлайн-формате. От традиционного мероприятия на Поклонной горе организаторы отказались в связи со сложной эпидемиологической обстановкой, сообщает "Вечерняя Москва".
"Конечно, эта вынужденная форма привносит определенные трудности. Но все равно вас, дорогие читатели, будут ждать три насыщенных дня", – рассказал заместитель первого секретаря Союза журналистов Москвы Виктор Галустян.
Он уточнил, что в рамках фестиваля будут организованы встречи с ведущими московскими издательствами и изданиями, актуальные беседы с блогерами и журналистами, мастер-классы и лекции. Кроме того, в этом году будет впервые проведен фотоконкурс.
В первый фестивальный день текущее состояние традиционных СМИ и ближайшие перспективы развития отрасли обсудят спикеры программы. Медиаэксперты также поделятся опытом развития digital-направления и создания новых интересных проектов для своей аудитории. В течение трех дней Московского фестиваля прессы пройдут паблик-токи, встречи с журналистами и писателями, воркшопы и мастер-классы по цифровой грамотности, журналистике и коммуникациям в новых медиа.
Кроме того, фестиваль включает специальную сессию, посвященную детским книжным и периодическим изданиям. На онлайн-площадке пройдут встречи с писателями и авторами книг для детей и подростков, познавательные мастер-классы, а также театральные и музыкальные представления.
Тема постковидного общества также станет одной из центральных в заключительный день онлайн-фестиваля – 16 октября.
Ранее в Москве прошел Всероссийский фестиваль NAUKA 0+. Это один из крупнейших научно-популярных проектов мира, цели и задачи которого совпадают с целями проведения Года науки и технологий. Темами лекционных треков и интерактивной выставки стали новая медицина, освоение космоса, связанность территорий и освоение пространства, климат и экология, генетика и качество жизни, искусственный интеллект, человек и общество.
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