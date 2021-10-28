Пункты вакцинации и экспресс-тестирования в Москве будут открыты в нерабочие дни

В Москве во время эпидканикул торговые центры и центры госуслуг будут закрыты, но центры вакцинации в них продолжат работу. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.

Кроме того, пропускную способность пунктов вакцинации увеличат до 35 тысяч человек в сутки. Сейчас в среднем каждый день прививку от коронавируса делают 27 тысяч жителей столицы, из них 7–8 тысяч – повторно.

Также с 29 октября в общественных местах города откроются еще 20 точек, где можно пройти бесплатный экспресс-тест на ковид. 50 таких пунктов уже работают. Благодаря им удалось выявить 2,5 тысячи заболевших. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.