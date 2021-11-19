Сын Илона Маска посетил онлайн-совещание отца по программе SpaceX Starship

10:36
Илон Маск попал в забавную ситуацию
Сын Илона Маска X Æ A-12, которого родители ласково называют Малыш Икс, заглянул к отцу во время рабочего онлайн-совещания по программе SpaceX Starship. Запись размещена на YouTube-канале SpaceXly.
Малышу всего полтора года. Он только учится говорить, но уже пытается участвовать в дискуссиях на тему освоения космоса.
Какое-то время Малыш Икс находился рядом с Илоном Маском. А позже, когда его забрали родственники, он расплакался.
Ранее сообщалось, что Маск стал первым в истории человеком с состоянием 300 миллиардов долларов.
Таких показателей Маску удалось достичь в том числе благодаря резкому подорожанию акций Tesla. Их рост превысил 13%, это обеспечило компании преодоление рыночной стоимости в 1 триллион долларов, а капитал Маска за один день вырос более чем на 41 миллиард долларов.
Илон Маск продал 4,5 млн акций Tesla
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: