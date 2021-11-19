Сын Илона Маска посетил онлайн-совещание отца по программе SpaceX Starship

Илон Маск попал в забавную ситуацию

Сын Илона Маска X Æ A-12, которого родители ласково называют Малыш Икс, заглянул к отцу во время рабочего онлайн-совещания по программе SpaceX Starship. Запись размещена на YouTube-канале SpaceXly.

Малышу всего полтора года. Он только учится говорить, но уже пытается участвовать в дискуссиях на тему освоения космоса.

Какое-то время Малыш Икс находился рядом с Илоном Маском. А позже, когда его забрали родственники, он расплакался.

Ранее сообщалось, что Маск стал первым в истории человеком с состоянием 300 миллиардов долларов.

Таких показателей Маску удалось достичь в том числе благодаря резкому подорожанию акций Tesla. Их рост превысил 13%, это обеспечило компании преодоление рыночной стоимости в 1 триллион долларов, а капитал Маска за один день вырос более чем на 41 миллиард долларов.

