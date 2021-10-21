Компания Илона Маска построит подземные тоннели для своих автомобилей в Лас-Вегасе

Компания Илона Маска построит под Лас-Вегасом сеть тоннелей для автомобилей Tesla. Это будет новый вид скоростного транспорта.

Власти штата уже одобрили проект: планируется создать подземную сеть длинной 47 километров. Туда войдут более 50 станции, которые свяжут отели, казино, стадион и университет.

Пропускная способность системы составит 57 тысяч человек в час. Поездка почти на 6 километров займет около 6 минут и обойдется в 6 долларов.

В компании утверждают, что новый вид транспорта будет доступен для всех. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.