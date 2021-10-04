Новости мира: в Амстердаме люди вышли на митинг против ковидных пропусков

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В Амстердаме люди вышли на митинг против ковидных пропусков. Несмотря на дождь, в акции приняли участие сотни человек. Они требовали отменить ограничения, которые, по словам демонстрантов, нарушают гражданские права. С конца сентября в Нидерландах в бары и кафе можно зайти только по пропуску. Речь идет о документе, подтверждающем вакцинацию от коронавируса или отрицательный результат теста на ковид, загруженный в специальное приложение CoronaCheck.
В Соединенных Штатах люди выступают против закона о запрете абортов. Демонстрации проходят в 660 городах. Митинги начались после того, как в Техасе ввели так называемый "Акт о сердцебиении". Он запрещает женщинам делать аборт после шестой недели беременности. В протестных акциях участвуют десятки тысяч человек. На плакатах они пишут: "Мое тело, мое решение, мое право" и другие лозунги.
В Риме загорелся старинный мост через реку Тибр. Пожар начался на берегу – на территории, где живут бездомные. Возможно, это произошло из-за взрыва бытового газа. Никто не пострадал, но огонь быстро распространился и охватил мост. Одна из его секций полностью выгорела и рухнула в реку. Сейчас мост, который был построен в 1863 году, закрыт. Как долго его будут восстанавливать, неизвестно.
На Аравийский полуостров обрушился тропический шторм. По меньшей мере девять человек погибли. Ураган атаковал районы Ирана и Омана, порывы ветра достигали 150 километров в час. Улицы затопило, людей буквально уносило бурными потоками воды. Тысячи человек пришлось эвакуировать. Авиасообщение сейчас приостановлено. Шторм также повредил дороги и оборвал провода, люди остались без электричества.
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