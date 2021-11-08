Илон Маск устроил среди подписчиков опрос о продаже акций Tesla

Илон Маск разместил в соцсетях опрос, в котором предложил подписчикам решить, стоит ли ему продавать 10% акций Tesla. Расстаться с ценными бумагами он решил после предложения американского сенатора ввести подоходный налог для миллиардеров. Маск отметил, что не получает зарплату или премию, поэтому продажа акций – единственный способ заплатить налоги.

Акции оцениваются примерно в 21 миллиард долларов. В обсуждении поучаствовали больше 3,5 миллиона человек. Почти 60% проголосовали "за". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.