Что известно об астероиде Нерей, который сблизится с Землей 11 декабря

Специалисты NASA, занимающиеся мониторингом небесных тел, сообщили, что к Земле приближается потенциально опасный астероид 4660 Nereus, размер которого около 330 метров. 11 декабря 2021 года он пролетит почти в четырех миллионах километров от нас, а это примерно в 10 раз больше, чем расстояние от Земли до Луны. О том, что представляет собой этот объект и как выглядит его орбита, рассказывает научный обозреватель Николай Гринько.



Астероид, о котором идет речь, впервые обнаружила американская исследовательница Элеонора Хелин в феврале 1982 года. Она работала в лаборатории реактивного движения NASA и за свою карьеру открыла почти 900 малых планет, комет и других объектов. По стандартным правилам первооткрыватель астероида имеет право дать ему имя, но Хелин (вероятно, утомившись от придумывания космических названий) передала это право американскому Планетарному обществу. Общество провело конкурс, по его итогам назвало объект в честь Нерея, одного из греческих морских богов. Каталожный номер и латинское имя в сумме дали название 4660 Nereus.



Nereus относится к группе Аполлонов: так называют околоземные астероиды, периодически пересекающие земную орбиту с внешней стороны. Именно из-за этого их причисляют к потенциально опасным. Однако стоит понимать, что определение "пересекают орбиту планеты" вовсе не означает, что они "способны с ней столкнуться": просто Аполлоны время от времени оказываются ближе к Солнцу, чем Земля, а затем отлетают подальше.



Астероид Nereus далеко не самый крупный из группы, хотя его и сравнивают с Эйфелевой башней. Форма у него скорее эллипсоидальная, а размеры, по некоторым данным, – 510×330×241 метр. Характеристики и орбита этого астероида хорошо изучены – в первую очередь потому, что он периодически проходит довольно близко от Земли. Нерей завершает полный оборот по орбите примерно за два года, его следующий визит состоится в 2060 году, когда минимальное расстояние до него составит 1,2 миллиона километров.



Из-за таких достаточно близких проходов Nereus несколько раз выбирали в качестве объекта для детального изучения. В NASA планировали отправить к нему исследовательские зонды. В 1992 году был подготовлен полет космического аппарата NEAR Shoemaker, но затем Nereus сочли слишком мелким, и зонд отправился к намного более крупному астероиду – 433 Эрос. Чуть позже к Нерею хотели послать японский аппарат "Хаябуса", но его запуск был отложен, и поэтому целью экспедиции стал астероид 25143 Итокава.

Несмотря на то что в группе Аполлонов есть и гораздо более крупные объекты (самый большой около 8,5 километра), последствия падения Нерея на Землю были бы сравнимы с ядерным взрывом средней мощности. Но, к счастью, непосредственной опасности для нашей планеты этот космический булыжник не представляет, хотя и прекращать наблюдения за ним никто не собирается.



Иногда астероиды способны изменять траектории своего движения, хоть и происходит это довольно редко. Например, в конце 1960-х годов астрономы обнаружили, что астероид 1566 Икар после сближения с Меркурием сильно изменил орбиту. Проведя расчеты, ученые с ужасом поняли, что теперь он летит точно к Земле и вскоре должен упасть в Индийский океан.



При диаметре Икара в 1 километр столкновение могло бы иметь катастрофические последствия. Однако расчеты оказались неверными, небесное тело прошло в 6 с лишним миллионов километров от нас.

Все же сегодня наука шагнула далеко вперед, а методы определения орбит стали намного более точными. Поэтому у нас есть все основания верить ученым, которые утверждают, что в ближайшие несколько сотен лет 4660 Nereus не будет представлять опасности для Земли. Хотя…

