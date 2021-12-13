Россияне смогут увидеть метеорный поток Геминиды

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В ночь с 13 на 14 декабря жители Земли смогут наблюдать звездопад Геминиды. Об этом со ссылкой на пресс-службу Московского планетария сообщает ТАСС.

Метеорный поток Геминиды считается одним из самых мощных.

"При условии ясной погоды в ночь пика ожидается до 120 метеоров в час. Наблюдаются Геминиды над южным горизонтом, они хорошо видны со всей территории России. Метеоры потока – белые и яркие, они могут падать очень часто", – рассказали в планетарии.

Однако, по мнению ученых, условия наблюдения Геминид в 2021 году неблагоприятные. Серьезной помехой для видимости звездопада может стать лунная засветка, вызванная полнолунием, которое произойдет 19 декабря.

"Радиант поднимается выше всего над горизонтом примерно в два часа по местному времени, поэтому наиболее благоприятные условия для наблюдений наступают после полуночи. Для северных наблюдателей радиант Геминид восходит уже ранним вечером и очень скоро достигает полезной высоты", – уточнили астрономы.

Уникальность Геминид заключается в том, что прародителем потока стала не комета, а объект 3200 Фаэтон, открытый в 1983 году с помощью инфракрасного космического телескопа. Ученые полагают, что это промежуточный объект, представляющий собой нечто среднее между астероидами и кометами.

В ночь с 17 на 18 ноября жители Земли могли видеть в небе метеорный поток Леониды, который достиг пика активности. Звездопад был лучше всего виден после полуночи и ранним утром до восхода Солнца на восточном горизонте, когда созвездие Льва возвышалось над горизонтом.