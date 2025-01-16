Всемирный фонд памятников включил Луну в список уязвимых объектов культурного наследия

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Всемирный фонд памятников (WMF) впервые включил Луну в собственный ежегодный список мировых объектов культурного наследия (ОКН), находящихся под угрозой. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте фонда.

Это нужно для сохранения артефактов, говорящих о первых шагах человека за пределами Земли. Особую ценность представляют видеокамера, на которую фиксировалась высадка американцев на Луну, оставленный на спутнике Земли диск с посланиями глав мировых стран и другие подобные объекты.

Культурные ценности подвержены риску из-за расширяющейся деятельности человечества в космосе, которая идет без нужных протоколов по сохранению ОКН, уточнили в WMF.

Новый список фонда включает в себя 24 объекта в 29 странах мира. Там указываются историческая застройка Газы, поврежденная из-за военных действий, древний город Антакья в Турции, пострадавший от землетрясений, горные дороги Южной Америки и другие объекты.

Ранее ученые нашли несколько лунных пещер, которые в будущем могли бы стать базой для проживания человека. Одна из них, расположенная в Море Спокойствия, предлагает колонистам укрытие от суровых условий лунной поверхности. Впадина ведет к пещере размерами 45 на порядка 77 метров.

