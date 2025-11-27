Форма поиска по сайту

Продажу вейпов запретят в Пермском крае в 2026 году

Фото: depositphotos/Syda_Productions

В Пермском крае с 1 марта 2026 года будет введен запрет на розничную продажу вейпов, сообщили в пресс-службе регионального Законодательного собрания.

Уточняется, что нарушителей ожидают административные штрафы от 15 до 20 тысяч рублей для должностных лиц и от 50 до 100 тысяч рублей – для юридических. Инициатором запрета ранее выступил губернатор Дмитрий Махонин.

Ранее сообщалось, что российские власти хотят рассмотреть внесение поправок в законопроект о лицензировании оборота сигарет и вейпов, которые позволят регионам вводить запрет на розничную продажу.

Вице-премьер аппарата Дмитрий Григоренко говорил, что закон нужно протестировать для оценки результатов и корректировки мер.

Замминистра финансов Алексей Сазанов уточнял, что правительственные поправки предусматривали право субъектов вводить пятилетний полный запрет на продажу вейпов с сентября 2026 года.

В начале ноября Владимир Путин поддержал идею общего запрета вейпов, подчеркнув необходимость сопровождать его просветительской работой среди молодежи. Эту инициативу ранее представила руководитель движения "Здоровое Отечество" Екатерина Лещинская, указавшая на успешный опыт других стран.

