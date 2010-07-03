Осужденных за наркотики иностранцев предложили депортировать

12:01
Фото: Москва 24/Михаил Сипко
В России могут ужесточить ответственность для иностранцев за наркотические преступления. Как сообщает RT, соответствующие поправки в Уголовный кодекс РФ готовит депутат Госдумы Олег Нилов.
"Международная наркомафия – это ничуть не меньшая проблема (если не сказать, что большая), чем международный терроризм", – отмечает парламентарий.
По словам Нилова, от наркомании за последние десятилетия пострадали миллионы россиян, поэтому в стране необходимо ввести эффективные и жесткие антинаркотические меры.
В поправках, о которых идет речь, предлагается ввести норму, в соответствии с которой иностранцы, осужденные в России за наркотические статьи, после отбытия наказания будут подлежать обязательной депортации с последующим пожизненным запретом на въезд в Россию.
Законопроектом также предусматривается механизм конфискации имущества и финансовых активов у организаторов наркоторговли. При этом речь идет как об иностранных гражданах, так и о гражданах РФ. Полученные таким образом средства предлагается направлять на реабилитацию наркозависимых.
Отмечается, что законопроект будет внесен на рассмотрение нижней палаты парламенты после новогодних каникул.
Ранее Олег Нилов также выступал за ужесточение ответственности за употребление наркотиков. По словам парламентария, единственным вариантом освобождения от уголовной ответственности может быть только принудительное лечение.
При этом осужденные за употребление наркотиков не должны отбывать наказание в обычных тюрьмах. Нилов отмечал, что это должны быть отдельные учреждения, где будет менее жесткий внутренний распорядок. Однако там должна быть максимальная изоляция, чтобы туда не могли поступать наркотики.
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