"Алкоголизм выходного дня" сочли опаснее наркозависимости

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"Алкоголизм выходного дня" может вызвать крайне негативные последствия. Главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн заявил, что это может оказаться опаснее наркозависимости.

"Во Франции даже был термин – "дети выходного дня", то есть зачатые во время пьянок в выходные дни", – приводит Агентство "Москва" слова Брюна.

Он отметил, что в случае подобной алкоголизации последствия будут лишь усугубляться. В частности, возрастет пьяное зачатие, увеличится количество преступлений в этот период. Кроме того, постоянное употребление алкоголя в выходные приведет к разрушению здоровья.

По словам специалиста, "наркомания выходного дня" также приводит к зависимости, поскольку за недельный перерыв организм не успевает "отойти" от психоактивных веществ, воздействующих на него со столь частой периодичностью.

Ранее Брюн объяснял, что увеличение числа наркозависимых в России может быть спровоцировано толерантным отношением общества к психотропным веществам. Одной из причин повышения уровня лояльности к наркотикам эксперт Минздрава назвал ночные клубы, которые поощряют разгульный образ жизни, а также влияние массовой культуры.

В связи с этим в России предложили отправлять на принудительное лечение людей с алкогольной и наркотической зависимостью. Авторы инициативы считают, что тогда станет меньше случаев домашнего насилия, а также увеличится продолжительность жизни мужчин и в целом улучшится демография в стране.