Более килограмма наркотиков изъяли у мужчины на проспекте Вернадского

15:06
Фото: Москва 24/Александр Авилов
Более килограмма наркотического вещества изъяли у мужчины на проспекте Вернадского. Об этом этом сообщается на сайте столичного главка МВД.
"По результатам проведенного исследования, вещество растительного происхождения общей массой 892,6 грамма, изъятое в ходе обыска, является наркотическим средством каннабисом (марихуаной). Материал из свертка массой 10 граммов содержит в своем составе наркотическое средство кокаин", – рассказали в МВД.
По подозрению в хранении наркотического средства был задержан 29-летний житель Москвы. В министерстве подчеркнули, что во время обыска его квартиры были изъяты семь стеклянных банок, сверток с порошком, несколько свертков с веществом растительного происхождения, прибор для упаковки вещества и электронные весы.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотиков. В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения.
На прошлой неделе сообщалось, что в столичном метро был задержан подозреваемый в незаконном обороте наркотических средств. При личном досмотре у молодого человека обнаружили два свертка с веществом неизвестного происхождения.
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