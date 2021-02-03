Мужчину будут судить за убийство и захоронение знакомого в Подмосковье

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Суд в городском округе Домодедово рассмотрит дело мужчины, которого обвиняют в убийстве и захоронении знакомого.

Старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета (СК) России по Московской области Ольга Врадий рассказала, что инцидент произошел в деревне Шишкино.

По версии следствия, обвиняемый 6 ноября 2020 года находился в машине со своим знакомым. Автомобиль в момент нападения был припаркован на обочине.

"Между мужчинами произошла ссора, в ходе которой обвиняемый, найдя в кармане обшивки двери машины веревку, задушил потерпевшего. Убедившись, что мужчина мертв, он переместил его тело в багажник и отвез на другой участок местности, где захоронил", – уточнила Врадий.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Материалы следствия с доказательствами переданы в суд для рассмотрения по существу.

Накануне в Брянской области задержали 28-летнего мужчину, который более недели прятал тело своего погибшего брата. Трагедия произошла ночью 19 января в поселке Радица-Крыловка Бежицкого района – задержанный не менее двух раз ударил собеседника металлической кувалдой, отчего тот скончался.

