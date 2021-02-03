Мужчину будут судить за убийство и захоронение знакомого в Подмосковье

10:36
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Суд в городском округе Домодедово рассмотрит дело мужчины, которого обвиняют в убийстве и захоронении знакомого.
Старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета (СК) России по Московской области Ольга Врадий рассказала, что инцидент произошел в деревне Шишкино.
По версии следствия, обвиняемый 6 ноября 2020 года находился в машине со своим знакомым. Автомобиль в момент нападения был припаркован на обочине.
"Между мужчинами произошла ссора, в ходе которой обвиняемый, найдя в кармане обшивки двери машины веревку, задушил потерпевшего. Убедившись, что мужчина мертв, он переместил его тело в багажник и отвез на другой участок местности, где захоронил", – уточнила Врадий.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Материалы следствия с доказательствами переданы в суд для рассмотрения по существу.
Накануне в Брянской области задержали 28-летнего мужчину, который более недели прятал тело своего погибшего брата. Трагедия произошла ночью 19 января в поселке Радица-Крыловка Бежицкого района – задержанный не менее двух раз ударил собеседника металлической кувалдой, отчего тот скончался.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: