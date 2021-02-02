Жителя Пушкина осудят после убийства тещи, унижавшей его 10 лет

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Суд в Пушкинском городском округе будет рассматривать уголовное дело местного жителя, которого обвиняют в убийстве тещи. Об этом говорится на сайте СК РФ по Подмосковью.

Как заявили следователи, завершено расследование уголовного дела в отношении 60-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве в состоянии аффекта.

"Следствием установлено, что обвиняемый вместе со своей семьей на протяжении 10 лет проживал в одной квартире с потерпевшей, которая являлась матерью его супруги", – заявили в пресс-службе.

В течение всего этого времени женщина, как уточняется, вела себя агрессивно в отношении мужа дочери. В частности, теща унижала человеческое достоинство проживавших с ней членов семьи. Еще она вела себя аморально по отношению к родственникам, установили следователи.

В ноябре обвиняемый вернулся после рабочей смены домой. В этом момент в квартире был его сын с инвалидностью. Во время конфликта с родственницей, начавшей без причины оттягивать мужчине уши, он задушил ее, отметили в СК.

Экспертиза показала, что обвиняемый совершил преступление на фоне остро возникшего эмоционального возбуждения, которое достигло степени аффекта.

Ранее москвич получил пожизненный срок за убийство супруги и трех ее родственников. Обвинительный вердикт Роману Миронову вынесли присяжные, прокурор в ходе прений сторон просил суд приговорить мужчину к пожизненному сроку.