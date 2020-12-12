Тела ребенка и мужчины обнаружили у одного из домов на северо-востоке Москвы

09:23
Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина
Тела 39-летнего мужчины и его 5-летней дочери обнаружили около многоэтажки на проспекте Мира, сообщает ТАСС.
Инцидент произошел утром 12 декабря. По данным СК, на телах мужчины 1981 года рождения и ребенка 2015 года рождения были травмы.
На месте происшествия работают следователи. Возбуждено уголовное дело по факту убийства малолетнего ребенка.
Как сообщают СМИ, в полицию обратилась жена погибшего. Все произошло, когда женщина спала.
Ранее сообщалось, что жителя Армавира подозревают в убийстве сожительницы и ее девятилетнего брата с особой жестокостью. В отношении 32-летнего гражданина возбуждено уголовное дело.
Преступление было совершено 10 декабря 2020 года в квартире, где проживала пара, – на улице Розы Люксембург в Армавире. По данным следствия, перед убийством между подозреваемым и погибшей произошел конфликт на почве ревности. Тогда злоумышленник несколько раз ударил ее по голове, из-за чего она скончалась. Тело погибшей мужчина поместил в ванну.
После этого он прибыл на автомобиле в станицу Новоалексеевскую Курганинского района и убил девятилетнего брата своей сожительницы. Затем злоумышленник оставил свой автомобиль в поселке Джубга Туапсинского района и скрылся.
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