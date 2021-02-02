Житель Свердловской области убил начальника топором

16:21
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Следствие предъявило обвинение жителю города Невьянска Свердловской области в убийстве начальника на почве личной неприязни, сообщает пресс-служба СК.
По версии следствия, ранее неоднократно судимый 24-летний мужчина, трудившийся разнорабочим в строительной организации в поселке городского типа Верхнее Дуброво, совершил преступление в ночь на 1 февраля.
Во время допроса обвиняемый рассказал, что вместе с бригадиром они жили в арендованном доме, занимая разные комнаты. В последнее время обвиняемый часто жаловался знакомым на то, что 44-летний начальник постоянно предъявляет к нему претензии по работе и в быту.
Перед совершением убийства разнорабочий пил пиво, а его бригадир водку. После того как начальник ушел в свою комнату, его подчиненный решил совершить убийство. В результате он расправился с мужчиной при помощи колуна и ножа. От полученных ран потерпевший скончался на месте происшествия.
О произошедшем обвиняемый сообщил хозяину арендованного дома, а тот уже вызвал полицию. Молодого человека задержали. Следствие просит суд заключить обвиняемого под стражу.
Он обвиняется в убийстве, наказание за совершение которого предусматривает до 15 лет лишения свободы.
Ранее москвич получил пожизненный срок за убийство супруги и трех ее родственников. Обвинительный вердикт Роману Миронову вынесли присяжные, прокурор в ходе прений сторон просил суд приговорить мужчину к пожизненному сроку.
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