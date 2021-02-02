Житель Брянска 12 дней прятал тело убитого брата

17:38
Фото: СК РФ по Брянской области
В Брянской области задержали 28-летнего мужчину, который 12 дней прятал под полом тело своего убитого брата, сообщает РИА Новости.
Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего".
Трагедия произошла ночью 19 января в поселке Радица-Крыловка Бежицкого района Брянска. По данным следствия, у братьев был затяжной конфликт. В 2016 году погибший был судим за причинение младшему брату ножевого ранения.
После его освобождения братья продолжили общение. В ходе очередной ссоры младший брат нанес старшему не менее двух ударов металлической кувалдой в область головы, отчего тот скончался на месте происшествия. Тело мужчины он спрятал под полом частного дома.
Пропавшего искали 12 дней. В поисках участвовали в том числе волонтеры. Обнаружить тело убитого смогли полицейские, приехавшие по вызову самого обвиняемого. Он сообщил по телефону 112, что на него напали племянники, разыскивавшие своего отца.
Следователь в ходе осмотра места происшествия изъял орудие преступления. Подозреваемому предъявили обвинение.
Ранее москвич получил пожизненный срок за убийство супруги и трех ее родственников. Обвинительный вердикт Роману Миронову вынесли присяжные, прокурор в ходе прений сторон просил суд приговорить мужчину к пожизненному сроку.
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