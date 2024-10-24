24 октября, 17:52Политика
Модель Стейси Уильямс обвинила Дональда Трампа в сексуальных домогательствах
Фото: 123RF/palinchak
Американская модель Стейси Уильямс обвинила кандидата в президенты от республиканцев США Дональда Трампа в сексуальных домогательствах. По ее словам, политик приставал к ней в 1993 году, передает The Guardian.
Женщина уточнила, что знакомство с Трампом состоялось через финансиста Джеффри Эпштейна, который обвиняется в торговле детьми. Они втроем находились в Trump Tower, там же Трамп прикасался к ее груди, талии и ягодицам, рассказала Уильямс.
По словам модели, в этот момент политик и финансист переглядывались и улыбались друг другу. Уильямс уточнила, что рассказала это спустя 31 год, потому что хотела доказать, что Трамп не такой уж и невинный.
Президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В конце августа члены Демократической партии официально утвердили Камалу Харрис кандидатом от фракции в президенты страны, так как действующий лидер США Джо Байден отказался от переизбрания.
Между тем американский предприниматель и сторонник Трампа Илон Маск пригласил всех проголосовавших в Пенсильвании бесплатно посетить свои выступления, что может быть расценено как подкуп избирателей. Предложение Маска может стать нарушением федерального закона, так как билет на встречу предпринимателя считается ценной вещью.
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