Модель Стейси Уильямс обвинила Дональда Трампа в сексуальных домогательствах

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Американская модель Стейси Уильямс обвинила кандидата в президенты от республиканцев США Дональда Трампа в сексуальных домогательствах. По ее словам, политик приставал к ней в 1993 году, передает The Guardian.

Женщина уточнила, что знакомство с Трампом состоялось через финансиста Джеффри Эпштейна, который обвиняется в торговле детьми. Они втроем находились в Trump Tower, там же Трамп прикасался к ее груди, талии и ягодицам, рассказала Уильямс.

По словам модели, в этот момент политик и финансист переглядывались и улыбались друг другу. Уильямс уточнила, что рассказала это спустя 31 год, потому что хотела доказать, что Трамп не такой уж и невинный.

Президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В конце августа члены Демократической партии официально утвердили Камалу Харрис кандидатом от фракции в президенты страны, так как действующий лидер США Джо Байден отказался от переизбрания.

Между тем американский предприниматель и сторонник Трампа Илон Маск пригласил всех проголосовавших в Пенсильвании бесплатно посетить свои выступления, что может быть расценено как подкуп избирателей. Предложение Маска может стать нарушением федерального закона, так как билет на встречу предпринимателя считается ценной вещью.