Астрономы нашли "блуждающую" черную дыру

Японские астрофизики обнаружили загадочный невидимый объект в ядре Млечного Пути, который блуждает по межзвездной среде. По мнению ученых, речь может идти о черной дыре с массой в 32 раза больше солнечной. Результаты исследования были опубликованы в электронной библиотеке arXiv.org.
"Когда я впервые увидел данные, которые получал телескоп ALMA, я очень обрадовался", – рассказал Сюнья Такекава из Национальной радиоастрономической обсерватории Японии в Нагано. "Облака газа двигались в этом уголке космоса не беспорядочным образом, а по неким орбитам, что указало на существование невидимого объекта с огромной массой", – пояснил ученый.
Как ранее выяснили астрофизики, сверхмассивные черные дыры массой в несколько миллиардов Солнц существовали уже в первых галактиках, а значит, они не начали расти с "нуля". Чтобы объяснить их происхождение, ученые ищут "черные дыры промежуточной массы", которые могли бы стать "зародышами" для сверхмассивных дыр. До сих пор астрономам было известно о существовании пяти черных дыр такого рода. Благодаря исследованиям Такекавы и его коллег в списке появился еще один претендент. Загадочную "блуждающую" черную дыру японские астрономы обнаружили, изучая окрестности центра галактики с помощью микроволнового телескопа ALMA.
По предварительным оценкам, недавно открытый объект примерно в 32 тысячи раз тяжелее Солнца. Это и позволило ученым отнести его к группе черных дыр промежуточной массы. Гипотезу астрономов подтверждает отсутствие следов сверхновой или других космических катаклизмов, которые могли бы "разогнать" газ до очень высоких скоростей.
По словам Такекавы и его коллег, открытый ими объект может оказаться уникальной черной дырой, которая "блуждает" в поисках очередного "обеда". Дальнейшие исследования позволят больше узнать об эволюции сверхмассивных черных дыр и об их связи с черными дырами промежуточной массы, считают астрофизики.
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